В Самаре под колеса иномарки попал пешеход, переходивший дорогу на "красный"

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В пятницу, 9 декабря, в 7:20 в Самаре напротив дома № 317 "А" по ул. Ново-Садовая 74-летний водитель на Subaru допустил наезд на пешехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области