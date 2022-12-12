В Тольятти госпитализирован молодой водитель ВАЗа, которого не пропустили на светофоре

В Тольятти в воскресенье, 11 декабря, после ДТП госпитализирован 18-летний водитель ВАЗа, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, в 14:40 на регулируемом перекрестке ул. Фрунзе и ул. Революционной 70-летний водитель Lada Vesta при повороте налево по зеленому сигналу светофора не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-211340 под управлением молодого человека.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...