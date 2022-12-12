В Тольятти госпитализирован молодой водитель ВАЗа, которого не пропустили на светофоре

В Тольятти в воскресенье, 11 декабря, после ДТП госпитализирован 18-летний водитель ВАЗа, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, в 14:40 на регулируемом перекрестке ул. Фрунзе и ул. Революционной 70-летний водитель Lada Vesta при повороте налево по зеленому сигналу светофора не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-211340 под управлением молодого человека.