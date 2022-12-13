В Сызрани водитель и пассажирка "двенадцатой" пострадали после столкновения с Ford и деревом

В понедельник, 12 декабря, в Сызрани произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 23:25 26-летний водитель ВАЗ-2112 двигался по ул. Советской. В районе дома № 31 он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Ford под управлением 24-летнего парня. После удара "двенадцатая" проехала дальше и врезалась в световую опору.
В результате аварии с травмами госпитализировали водителя и 22-летнюю пассажирку ВАЗ-2112.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...