В Сызрани водитель и пассажирка "двенадцатой" пострадали после столкновения с Ford и деревом

В понедельник, 12 декабря, в Сызрани произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 23:25 26-летний водитель ВАЗ-2112 двигался по ул. Советской. В районе дома № 31 он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Ford под управлением 24-летнего парня. После удара "двенадцатая" проехала дальше и врезалась в световую опору.

В результате аварии с травмами госпитализировали водителя и 22-летнюю пассажирку ВАЗ-2112.