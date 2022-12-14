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Минфин Республики Башкортостан высоко оценил курс финансовой грамотности Новикомбанка

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, совместно с Министерством финансов Республики Башкортостан обсудили взаимодействие по проекту "Финансовая грамотность". Мероприятие прошло на одном из ключевых предприятий региона — "ОДК-Уфимском моторостроительном производственном объединении".

Новикомбанк активно расширяет географию своего социально ориентированного проекта по повышению финансовой грамотности работников предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Так, 13 декабря в Уфе состоялась встреча представителей Новикомбанка, Министерства финансов Республики Башкортостан и сотрудников ПАО "ОДК-УМПО", которое занимается разработкой и производством газотурбинных двигателей. Основные виды деятельности предприятия — сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности. На предприятии "ОДК-УМПО" работает более 25 000 человек.

Главная идея проекта Новикомбанка — в том, что понимание важных нюансов банковских продуктов позволяет людям избежать ошибок в финансовом планировании, не попасть в ловушку социальной инженерии и разобраться в реальных достоинствах каждого финансового инструмента. В рамках курса по финансовой грамотности можно узнать о том, как структурировать свой бюджет, оптимизировать расходы, используя социально-платежную карту Госкорпорации Ростех, а также программу поощрения "Развитие", которая позволяет сотрудникам предприятий получать льготные условия по кредитованию и банковскому обслуживанию. Курс от Новикомбанка включает в себя открытые лекции, финансовые консультации, очные презентации и серию видеоуроков, которые доступны на платформе "Академии Ростеха".

Во встрече приняла участие заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр финансов Республики Башкортостан Лира Игтисамова. Она отметила, что мероприятия по финансовой грамотности, проводимые Новикомбанком, очень значимы с точки зрения социальной ответственности. "Сегодня особенно актуальна проблема закредитованности населения и в этой связи очень важно просвещать людей по финансовым вопросам", — подчеркнула она.

Встреча с коллективом "ОДК-УМПО" прошла в инновационном формате. Автор курса и куратор программы "Финансовая грамотность" Александр Дошлыгин не только рассказал об актуальных темах (проблема закредитованности, навыки изучения тарифов банка, защита от мошенников и т. д.), но активно вовлекал аудиторию к обсуждению самых острых вопросов. При этом слушатели не только задавали интересующие их вопросы, но и коллективно искали оптимальные решения для кейсов из реальной практики, а также рассказывали о том, какие новые темы им было бы интересно изучить в рамках курса по финансовой грамотности. Таким образом, банк собрал важную статистику для дальнейшего расширения образовательной программы.

"Развитие финансовой грамотности — часть социально ориентированной политики Новикомбанка. В этом году представители банка провели очные уроки для 20 тысяч работников промышленных предприятий на крупных производственных площадках в 15 регионах страны: от Дальнего Востока до Поволжья. Задача нашего курса — помогать сотрудникам расширять свои знания в области личных финансов: научить экономить, сохранять и преумножать свои сбережения", — отметил Александр Дошлыгин.

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