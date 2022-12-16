В Шенталинском районе пенсионер на ВАЗе въехал в Nissan, один человек госпитализирован

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 16 декабря, в 19:00 на 21 км трассы Урал — Челно-Вершины — Шентала 71-летний водитель "четырнадцатой" во время снегопада нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с движущимся на встречу Nissan X-Trail.

Фото: ГУ МВД по Самарской области