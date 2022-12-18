Пьяный пенсионер на "Оке" сбил подростка в Самарской области

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В субботу, 17 декабря, в Пестравском районе Самарской области в ДТП пострадал подросток. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области