Два водителя пострадали при столкновении Lada Kalina и Lifan под Самарой

В субботу, 17 декабря, два автомобилиста пострадали в ДТП в Кинельском районе Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 6:00 на 2 км дороги Кинель — Богатое 53-летний водитель Lifan Х60 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina под управлением 61-летнего мужчины.

В аварии пострадали оба водителя, их госпитализировали.