Пенсионерка пострадала в опрокинувшемся Great Wall в Самарской области

В воскресенье, 18 декабря, в Октябрьске пожилая женщина пострадала в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 12:40 34-летняя автомобилистка двигалась на Great Wall по ул. Куйбышева в направлении ул. Гая. В районе дома №21а она не выбрала безопасную скорость и съехала в левый кювет, где машина опрокинулась и врезалась в дорожный знак.
В аварии пострадала 73-летняя пассажирка. "Скорая помощь" доставила ее в больницу, но женщина отказалась от госпитализации.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...