Пенсионерка пострадала в опрокинувшемся Great Wall в Самарской области

В воскресенье, 18 декабря, в Октябрьске пожилая женщина пострадала в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:40 34-летняя автомобилистка двигалась на Great Wall по ул. Куйбышева в направлении ул. Гая. В районе дома №21а она не выбрала безопасную скорость и съехала в левый кювет, где машина опрокинулась и врезалась в дорожный знак.

В аварии пострадала 73-летняя пассажирка. "Скорая помощь" доставила ее в больницу, но женщина отказалась от госпитализации.