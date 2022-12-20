Два человека пострадали в массовом ДТП напротив СГЭУ в Самаре

В понедельник, 19 декабря, в Самаре участником ДТП стал 19-летний водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 18:40 парень ехал по ул. Советской Армии со стороны проспекта Карла Маркса в направлении ул. Блюхера.



Напротив дома №146а по ул. Советской Армии на проезжей части, имеющей четыре полосы, он выехал на "встречку" и столкнулся с BMW 525 под управлением 35-летнего мужчины. После этого BMW развернуло вправо, и он врезался в попутную Mazda 3, которым управлял 44-летний водитель. Каршеринговый автомобиль от удара проехал прямо и столкнулся со встречным Volkswagen Polo, за рулем которого был 58-летний мужчина.

В аварии пострадали водитель и пассажир второго Volkswagen. Их доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.