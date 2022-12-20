Два человека пострадали в массовом ДТП напротив СГЭУ в Самаре

В понедельник, 19 декабря, в Самаре участником ДТП стал 19-летний водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 18:40 парень ехал по ул. Советской Армии со стороны проспекта Карла Маркса в направлении ул. Блюхера.
Напротив дома №146а по ул. Советской Армии на проезжей части, имеющей четыре полосы, он выехал на "встречку" и столкнулся с BMW 525 под управлением 35-летнего мужчины. После этого BMW развернуло вправо, и он врезался в попутную Mazda 3, которым управлял 44-летний водитель. Каршеринговый автомобиль от удара проехал прямо и столкнулся со встречным Volkswagen Polo, за рулем которого был 58-летний мужчина.
В аварии пострадали водитель и пассажир второго Volkswagen. Их доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...