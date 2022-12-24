В Сызрани в реанимацию госпитализированы подростки, попавшие в ДТП на мопеде

В субботу, 24 декабря, в Сызрани в ДТП попали 16-летний водитель мопеда "Альфа", и его 17-летний пассажир, сообщили в ОГИБДД Сызранское.

По предварительной версии полицейских, в 3:50 подростки ехали по ул. Локомобильная. В пути водитель мопеда не выбрал безопасное расстояние до ехавшего впереди автомобиля Nissan и столкнулся с ним. От удара пассажир мопеда попал под встречный автомобиль УАЗ.

В результате происшедшего подростки пострадали и были госпитализированы в реанимационное отделение.

Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское" напоминают о участникам движения о необходимости соблюдать ПДД, использовать световозвращающие элементы в темное время суток, защитную экипировку при использовании мототранспорта и средств индивидуальной мобильности.