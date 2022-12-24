В Сызрани в реанимацию госпитализированы подростки, попавшие в ДТП на мопеде

В субботу, 24 декабря, в Сызрани в ДТП попали 16-летний водитель мопеда "Альфа", и его 17-летний пассажир, сообщили в ОГИБДД Сызранское.
По предварительной версии полицейских, в 3:50 подростки ехали по ул. Локомобильная. В пути водитель мопеда не выбрал безопасное расстояние до ехавшего впереди автомобиля Nissan и столкнулся с ним. От удара пассажир мопеда попал под встречный автомобиль УАЗ.
В результате происшедшего подростки пострадали и были госпитализированы в реанимационное отделение.
Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское" напоминают о участникам движения о необходимости соблюдать ПДД, использовать световозвращающие элементы в темное время суток, защитную экипировку при использовании мототранспорта и средств индивидуальной мобильности.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...