Двое детей и женщина пострадали в опрокинувшейся машине в Самарской области

В понедельник, 26 декабря, двое детей и женщина пострадали в ДТП в Шигонском районе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:00 22-летняя женщина на Lada Kalina ехала по с. Новодевичье. Напротив дома №154а на ул. Колхозной она не справилась с управлением. Автомобиль занесло, он выехал на левую обочину, съехал в кювет и опрокинулся.
В аварии пострадали водитель и две ее пассажирки - девочки 5 лет и 1 года.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...