Двое детей и женщина пострадали в опрокинувшейся машине в Самарской области

В понедельник, 26 декабря, двое детей и женщина пострадали в ДТП в Шигонском районе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:00 22-летняя женщина на Lada Kalina ехала по с. Новодевичье. Напротив дома №154а на ул. Колхозной она не справилась с управлением. Автомобиль занесло, он выехал на левую обочину, съехал в кювет и опрокинулся.

В аварии пострадали водитель и две ее пассажирки - девочки 5 лет и 1 года.