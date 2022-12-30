В ДТП под Сызранью погиб мужчина, пострадали женщина и ребенок

В четверг, 29 декабря, в 11:10 на 876-ом километре трассы М-5 в Сызранском районе произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, столкнулись автомобиль Mitsubishi АSХ и грузовик КАМАЗ с полуприцепом. В результате ДТП погиб пассажир иномарки. Женщина-водитель этой же машины и ее 10-месячный пассажир доставлены в лечебное учреждение.
Оперативно прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили и опросили очевидцев происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...