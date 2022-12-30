В ДТП под Сызранью погиб мужчина, пострадали женщина и ребенок

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В четверг, 29 декабря, в 11:10 на 876-ом километре трассы М-5 в Сызранском районе произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области