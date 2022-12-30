В ДТП погиб учитель истории самарской школы

В четверг, 29 декабря, в ДТП погиб учитель истории и обществознания самарской школы №168 Алексей Васильев. Информация об этом появилась в школьных чатах.
Авария произошла в 11:00 часов в Новоспасском районе Ульяновской области. По предварительным данным, 30-летний педагог находился в Lada Granta, которая столкнулась с грузовиком DAF, а затем с легковой KIA. В УМВД по Ульяновской области указывают, что причиной аварии стал занос отечественной легковушки при совершении обгона.
В результате ДТП 64-летний водитель Lada Granta и находившийся на пассажирском сидении Алексей Васильев скончались на месте происшествия.
Ученики и их родители отзываются об Алексее Васильеве, как о профессионале и чутком, общительном педагоге, умевшем вызвать интерес к преподаваемым предметам.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...