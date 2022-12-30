В Кинеле Datsun врезался в остановку и перевернулся

В четверг, 29 декабря, в 6:35 в Кинельском районе 42-летний водитель Datsun on-DO на 11 км дороги "Кинель - Богатое - Борское" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину, где совершил наезд на автобусную остановку.
После этого машина съехала с дороги и перевернулась на крышу. С места происшествия в медицинское учреждение обратилась 45-летняя женщина-пассажир.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...