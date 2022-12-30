В Кинеле Datsun врезался в остановку и перевернулся

В четверг, 29 декабря, в 6:35 в Кинельском районе 42-летний водитель Datsun on-DO на 11 км дороги "Кинель - Богатое - Борское" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину, где совершил наезд на автобусную остановку.

После этого машина съехала с дороги и перевернулась на крышу. С места происшествия в медицинское учреждение обратилась 45-летняя женщина-пассажир.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.