У Кинеля в ДТП загорелась Lada Granta, водитель госпитализирован

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В пятницу, 6 января, около 7:45 на 7 км дороги "Кинель - Богатое - Борское" 22-летний водитель Lada Priora столкнулся на "встречке" с Lada Granta, которая после удара загорелся.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области