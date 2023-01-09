Водитель из Сызрани устроил ДТП и скрылся

В Сызрани задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Рано утром на ул. Декабристов "двенадцатая" во время обгона выехала на встречную полосу и столкнулась с "Окой". После этого управлявший "двенадцатой" мужчина скрылся. В аварии пострадал 67-летний водитель "Оки".

Полицейские задержали сбежавшего автомобилиста в течение суток. Оказалось, что ранее его уже лишили водительских прав. Теперь в отношении 35-летнего мужчины возбудили несколько административных дел. Машина отправилась на спецстоянку.