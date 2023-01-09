Водитель из Сызрани устроил ДТП и скрылся

В Сызрани задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Рано утром на ул. Декабристов "двенадцатая" во время обгона выехала на встречную полосу и столкнулась с "Окой". После этого управлявший "двенадцатой" мужчина скрылся. В аварии пострадал 67-летний водитель "Оки".
Полицейские задержали сбежавшего автомобилиста в течение суток. Оказалось, что ранее его уже лишили водительских прав. Теперь в отношении 35-летнего мужчины возбудили несколько административных дел. Машина отправилась на спецстоянку.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!