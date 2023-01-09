Водитель "семерки" врезался в столб в центре Самары

В воскресенье, 8 января, два человека пострадали в ДТП в центре Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:05 58-летний водитель ВАЗ-210740 ехал по ул. Арцыбушевской. В районе дома № 40 мужчина не справился с управлением и врезался в опору контактной сети.

В результате самого автомобилиста госпитализировали. Также пострадала его 44-летняя пассажирка.