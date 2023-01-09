Водитель "семерки" врезался в столб в центре Самары

В воскресенье, 8 января, два человека пострадали в ДТП в центре Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:05 58-летний водитель ВАЗ-210740 ехал по ул. Арцыбушевской. В районе дома № 40 мужчина не справился с управлением и врезался в опору контактной сети.
В результате самого автомобилиста госпитализировали. Также пострадала его 44-летняя пассажирка.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!