В Тольятти на пешехода налетели оторвавшиеся колеса "Газели"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 17 января, в Тольятти около 6 часов утра на пр. Степана Разина у дома №59 у автомобиля "Газ" произошло отсоединение задней левой пары колес.

Фото: ГУ МВД по Самарской области