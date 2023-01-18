В Южном городе водитель Kia сбил ребенка

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В среду, 18 января, мкр. Южный город в Волжском районе под колесами легковушки пострадал ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области