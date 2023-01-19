В Самарской области нетрезвый водитель отправил пассажира на тот свет

В среду, 18 января, в Большечерниговском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:50 48-летний водитель Lada kalina на 7 км дороги Краснооктябрьский — Костино не справился с управлением и съехал с дороги в левый кювет. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате аварии 36-летний пассажир скончался на месте. Водителя госпитализировали. При этом он отказался проходить медосвидетельствование на опьянение.