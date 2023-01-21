Под Сызранью пенсионер на ВАЗе нарушил ПДД, скончалась его пассажирка

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В пятницу, 20 января, в Сызранском районе на 883 км трассы М-5 "Урал" в 17:50 74-летний водитель ВАЗ-2107 при выезде со второстепенной дороги не пропустил Volvo и столкнулся с ним.

Фото: ГУ МВД по Самарской области