Под Сызранью пенсионер на ВАЗе нарушил ПДД, скончалась его пассажирка

В пятницу, 20 января, в Сызранском районе на 883 км трассы М-5 "Урал" в 17:50 74-летний водитель ВАЗ-2107 при выезде со второстепенной дороги не пропустил Volvo и столкнулся с ним.
В результате ДТП водитель "семерки" госпитализирован, его 70-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда бригады медиков.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!