Под Чапаевском в ДТП пострадали четыре человека

В пятницу, 20 января, в 20:55 на 43 км дороги "Самара - Пугачев – Энгельс -Волгоград" 30-летний водитель Lada Largus врезался в "Газель".
Пассажиры легкового автомобиля 22-х и 40-ка лет госпитализированы, а 30-ти и 35-летнему оказана первая помощь и рекомендовано амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!