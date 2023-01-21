Под Чапаевском в ДТП пострадали четыре человека

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В пятницу, 20 января, в 20:55 на 43 км дороги "Самара - Пугачев – Энгельс -Волгоград" 30-летний водитель Lada Largus врезался в "Газель".

Фото: ГУ МВД по Самарской области