В Самаре иномарка врезалась в дерево на ул. Авроры

В субботу, 21 января, в ДТП попал водитель Hyundai Solaris. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, около 22:15 он ехал по ул. Авроры в направлении ул. Дыбенко. При перестроении в крайний левый ряд Hyundai столкнулся с попутным Renault Duster. После этого Hyundai врезался в дерево.

В аварии никто не пострадал, только машины получили механические повреждения.