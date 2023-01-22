В Самаре иномарка врезалась в дерево на ул. Авроры

В субботу, 21 января, в ДТП попал водитель Hyundai Solaris. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, около 22:15 он ехал по ул. Авроры в направлении ул. Дыбенко. При перестроении в крайний левый ряд Hyundai столкнулся с попутным Renault Duster. После этого Hyundai врезался в дерево.
В аварии никто не пострадал, только машины получили механические повреждения.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!