Два человека пострадали в Lada Priora, съехавшей в кювет в Самарской области

В субботу, 21 января, в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 21:50 на 161 км дороги Самара — Большая Черниговка 26-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и съехал с дороги в левый кювет. После этого машина опрокинулась.

В аварии пострадали автомобилист и его 19-летний пассажир. Их обоих госпитализировали.