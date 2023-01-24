Два человека попали в больницу после ДТП с легковушкой и грузовиком под Самарой

Во вторник, 24 января, в Кинель-Черкасском районе Самарской области в ДТП попал 57-летний водитель Renault Sandero. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МВД.
По предварительным данным, в 12:10 мужчина ехал со стороны с. Тимашево в направлении Отрадного, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком "Урал" под управлением 48-летнего мужчины.
В аварии пострадал водитель легковушки и его 41-летняя пассажирка. Их госпитализировали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что обстоятельства случившегося устанавливают, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!