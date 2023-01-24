Два человека попали в больницу после ДТП с легковушкой и грузовиком под Самарой

Во вторник, 24 января, в Кинель-Черкасском районе Самарской области в ДТП попал 57-летний водитель Renault Sandero. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МВД.

По предварительным данным, в 12:10 мужчина ехал со стороны с. Тимашево в направлении Отрадного, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком "Урал" под управлением 48-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель легковушки и его 41-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что обстоятельства случившегося устанавливают, и призывают участников движения соблюдать ПДД.