В Промышленном районе столкнулись два автомобиля Chevrolet

В субботу, 28 января, в Промышленном районе областного центра в 15:50 произошло ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

35-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti ехал по ул. Краснодонская со стороны пр. Юных Пионеров в направлении ул. Свободы. На нерегулируемом перекрестке ул. Вольская и ул. Краснодонская, напротив дома № 113 по ул. Вольской он не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze, за рулем которого был 42-летний мужчина, ехавший по главной дороге.

После столкновения Chevrolet Cruze совершил наезд на бетонное строение, его 31-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.