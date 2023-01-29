В Промышленном районе столкнулись два автомобиля Chevrolet

В субботу, 28 января, в Промышленном районе областного центра в 15:50 произошло ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
35-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti ехал по ул. Краснодонская со стороны пр. Юных Пионеров в направлении ул. Свободы. На нерегулируемом перекрестке ул. Вольская и ул. Краснодонская, напротив дома № 113 по ул. Вольской он не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze, за рулем которого был 42-летний мужчина, ехавший по главной дороге.
После столкновения Chevrolet Cruze совершил наезд на бетонное строение, его 31-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!