В Самаре легковушка перевернулась на крышу

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Во вторник, 31 января, в Самаре в ДТП попал 38-летний водитель Lada Granta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области