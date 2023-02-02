Под Самарой нетрезвый водитель устроил ДТП на встречке

В среду, 1 февраля, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с нетрезвым водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 12:45 52-летний водитель Chevrolet Niva на 42 км трассы Самара — Волгоград выехал на встречную полосу там, где это запрещено и столкнулся с Datsun под управлением 65-летнего мужчины.
В результате аварии пострадал водитель иномарки. Мужчина, управлявший Chevrolet Niva от медосвидетельствования на состояние опьянения отказался.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!