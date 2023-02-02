Под Самарой нетрезвый водитель устроил ДТП на встречке

В среду, 1 февраля, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с нетрезвым водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:45 52-летний водитель Chevrolet Niva на 42 км трассы Самара — Волгоград выехал на встречную полосу там, где это запрещено и столкнулся с Datsun под управлением 65-летнего мужчины.

В результате аварии пострадал водитель иномарки. Мужчина, управлявший Chevrolet Niva от медосвидетельствования на состояние опьянения отказался.