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ДТП Происшествия

В Самарской области погиб водитель легковушки, столкнувшись с грузовиком

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 февраля, в 1-м часу ночи в Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП с грузовиком и легковушкой. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Водитель легкового автомобиля в результате скончался. Спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать погибшего.

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