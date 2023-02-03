В Самарской области погиб водитель легковушки, столкнувшись с грузовиком

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В пятницу, 3 февраля, в 1-м часу ночи в Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП с грузовиком и легковушкой. Об этом сообщает ПСС Самарской области.