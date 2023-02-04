В Тольятти фура столкнулась с тепловозом

В субботу, 4 февраля, в 5:35 в районе дома 116 на ул. Вокзальной 56-летний водитель, управляя автомобилем "МАЗ", допустил столкновение с тепловозом. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора, остановка или стоянка на железнодорожном переезде либо проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд грозит нарушителю штрафом в 5 тыс. руб. или лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение наказание будет строже: лишение управления т/с сроком на 1 год.