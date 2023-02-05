Два водителя пострадали в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

В субботу, 4 февраля, в Сызранском районе Самарской области столкнулись УАЗ и Ford. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 15:35 72-летний водитель УАЗа на 869 км трассы М-5 разворачивался с правой обочины, не уступил дорогу и столкнулся с Ford под управлением 52-летнего мужчины. От удара иномарка съехала в кювет.
С места происшествия госпитализировали обоих водителей.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!