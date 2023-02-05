Два водителя пострадали в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 4 февраля, в Сызранском районе Самарской области столкнулись УАЗ и Ford. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области