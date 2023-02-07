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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оператор билайн сделал доступ к VK Музыке еще выгоднее

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Миллионы треков, персональные рекомендации и эксклюзивные альбомы — все это есть в стриминговом сервисе VK Музыка, который теперь доступен клиентам билайна по специальной цене в 99 рублей за месяц.

Фото: freepik.com

Оформить подписку на VK Музыку можно в мобильном приложении билайна — это очень удобно, ведь деньги будут списаны прямо со счета мобильного телефона. Подключив сервис, вы сможете слушать свою любимую музыку с заблокированным экраном без рекламы и даже тогда, когда у вас нет доступа к интернету.

Предложение о подписке за 99 рублей в месяц доступно до 20 февраля 2023 года. При оформлении подписки специальная цена будет предоставляться первые 90 дней пользования сервисом, по окончании этого периода стоимость подписки увеличится до 159 рублей в месяц.

Быстрый переход к оформлению подписки на VK Музыка доступен по ссылке: mybee.page.link/serviceVKMusic.

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