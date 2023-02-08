На трассе М-5 у Жигулевской ГЭС произошло массовое ДТП

В среду, 8 февраля, участником ДТП у Жигулевской ГЭС стал 44-летний водитель КамАЗа, ехавший в 19:13 по трассе М-5 со стороны Тольятти в направлении Жигулевска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути при перестроении на 970 км трассы он совершил столкновение с автомашиной МАЗ, под управлением 47-летнего водителя.
От удара МАЗ начал складываться и задел три встречные автомашины: Chevrolet, Lada Vesta и Chevrolet Niva, ехавшие со стороны Жигулевске в направлении Тольятти.
Полицейские уточняют, что в ДТП пострадавших на данное время нет, транспортные средства получили механические повреждения.
Сейчас полицейские работают на месте ДТП. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются участники и очевидцы. Инспекторами обеспечен проезд автотранспорта.
Представители пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области настоятельно рекомендуют всем соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!