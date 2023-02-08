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ДТП Происшествия

На трассе М-5 у Жигулевской ГЭС произошло массовое ДТП

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 февраля, участником ДТП у Жигулевской ГЭС стал 44-летний водитель КамАЗа, ехавший в 19:13 по трассе М-5 со стороны Тольятти в направлении Жигулевска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в пути при перестроении на 970 км трассы он совершил столкновение с автомашиной МАЗ, под управлением 47-летнего водителя.

От удара МАЗ начал складываться и задел три встречные автомашины: Chevrolet, Lada Vesta и Chevrolet Niva, ехавшие со стороны Жигулевске в направлении Тольятти.

Полицейские уточняют, что в  ДТП пострадавших на данное время нет,  транспортные средства получили механические повреждения.

Сейчас полицейские работают на месте ДТП. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются участники и очевидцы. Инспекторами обеспечен проезд автотранспорта.

Представители пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области настоятельно рекомендуют всем соблюдать ПДД.

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