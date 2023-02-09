Три человека попали в больницу после утреннего ДТП под Самарой

В четверг, 9 февраля, под Самарой ДТП попал 23-летний водитель Hyundai. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
По предварительным данным, в 7:30 парень ехал со стороны Тольятти в Самару. На 16 км дороги он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 54-летнего мужчины.
В результате водителя и пассажира Lada, а также водителя Hyundai доставили в больницу.
На месте происшествия работают полицейские.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!