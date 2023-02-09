Три человека попали в больницу после утреннего ДТП под Самарой

В четверг, 9 февраля, под Самарой ДТП попал 23-летний водитель Hyundai. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным, в 7:30 парень ехал со стороны Тольятти в Самару. На 16 км дороги он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 54-летнего мужчины.

В результате водителя и пассажира Lada, а также водителя Hyundai доставили в больницу.

На месте происшествия работают полицейские.