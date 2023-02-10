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ДТП Происшествия

В Кинельском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков, оба водителя погибли

КИНЕЛЬ. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 февраля, около 03:05 утра произошло столкновение двух грузовых автомобилей Volvo и Mercedes-Benz на 61 км автодороги "Подъезд к г. Оренбург от Урал М5" в районе села Домашка Кинельского района. Об этом сообщают прокуратура Самарской области и ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

"В результате ДТП произошло возгорание автомобилей. Погибли два водителя транспортных средств.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта", - прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.

Кинельская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием.

"На месте происшествия деятельность правоохранительных органов координирует заместитель Кинельского межрайонного прокурора Владимир Пудовкин, — отмечается в сообщении. — Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание участка дороги, а также процессуальная проверка".

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