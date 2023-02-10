В Кинельском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков, оба водителя погибли

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 10 февраля, около 03:05 утра произошло столкновение двух грузовых автомобилей Volvo и Mercedes-Benz на 61 км автодороги "Подъезд к г. Оренбург от Урал М5" в районе села Домашка Кинельского района. Об этом сообщают прокуратура Самарской области и ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области