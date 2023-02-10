В Кинельском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков, оба водителя погибли

В пятницу, 10 февраля, около 03:05 утра произошло столкновение двух грузовых автомобилей Volvo и Mercedes-Benz на 61 км автодороги "Подъезд к г. Оренбург от Урал М5" в районе села Домашка Кинельского района. Об этом сообщают прокуратура Самарской области и ГУ МВД по Самарской области.
"В результате ДТП произошло возгорание автомобилей. Погибли два водителя транспортных средств.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта", - прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.
Кинельская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием.
"На месте происшествия деятельность правоохранительных органов координирует заместитель Кинельского межрайонного прокурора Владимир Пудовкин, — отмечается в сообщении. — Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание участка дороги, а также процессуальная проверка".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!