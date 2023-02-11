Под Самарой женщина на иномарке перевернулась в кювет

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В пятницу, 10 февраля, в 18:00 в Волжском районе 24-летняя женщина на Daewoo Nexia на 1004 км автомобильной дороги "М-5 "Урал" нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области