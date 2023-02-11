Под Самарой женщина на иномарке перевернулась в кювет

В пятницу, 10 февраля, в 18:00 в Волжском районе 24-летняя женщина на Daewoo Nexia на 1004 км автомобильной дороги "М-5 "Урал" нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
С места происшествия женщина доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!