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ДТП Происшествия

После ДТП из трех машин в Тольятти госпитализированы два человека

ТОЛЬЯТТИ. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 февраля, в 21:00 37-летний водитель Lada Vesta у дома № 8А по ул. Тополиной при повороте налево не предоставил преимущество в движении Škoda Octavia под управлением 55-летнего водителя, движущимся со встречного направления прямо, и допустил столкновение с ним.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

После удара Škoda Octavia при торможении изменил направление движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Priora под управлением 22-летнего водителя.

С места происшествия госпитализированы водитель и 43-летняя женщина-пассажир Lada Priora. Водителю иномарки в медицинском учреждении назначено амбулаторное лечение.

Гид потребителя

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