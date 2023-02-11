После ДТП из трех машин в Тольятти госпитализированы два человека

В пятницу, 10 февраля, в 21:00 37-летний водитель Lada Vesta у дома № 8А по ул. Тополиной при повороте налево не предоставил преимущество в движении Škoda Octavia под управлением 55-летнего водителя, движущимся со встречного направления прямо, и допустил столкновение с ним.
После удара Škoda Octavia при торможении изменил направление движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Priora под управлением 22-летнего водителя.
С места происшествия госпитализированы водитель и 43-летняя женщина-пассажир Lada Priora. Водителю иномарки в медицинском учреждении назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!