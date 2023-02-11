После ДТП из трех машин в Тольятти госпитализированы два человека

В пятницу, 10 февраля, в 21:00 37-летний водитель Lada Vesta у дома № 8А по ул. Тополиной при повороте налево не предоставил преимущество в движении Škoda Octavia под управлением 55-летнего водителя, движущимся со встречного направления прямо, и допустил столкновение с ним.

После удара Škoda Octavia при торможении изменил направление движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Priora под управлением 22-летнего водителя.

С места происшествия госпитализированы водитель и 43-летняя женщина-пассажир Lada Priora. Водителю иномарки в медицинском учреждении назначено амбулаторное лечение.