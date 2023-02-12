В Тольятти в ДТП попал водитель, лишенный прав

В субботу, 11 февраля, в Тольятти участником ДТП стал водитель автомобиля Kia Rio, лишенный водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, авария произошла в 05:25 в районе дома № 56 по ул. Дзержинского. Автомобиль Infiniti G35S Sport на регулируемом перекрестке поворачивал налево по зеленому сигналу светофора, когда столкнулся с Kia, который двигался в прямом встречном направлении, также на разрешающий сигнал светофора.
При оформлении материалов по ДТП, сотрудники полиции выявили, что управлявший корейской иномаркой мужчина был лишен водительских прав в июне 2020 г., однако, водительское удостоверение в установленном законом порядке не сдал.
Его пассажиру, женщине 1999 года рождения, медикам назначено амбулаторное лечение.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!