В Тольятти в ДТП попал водитель, лишенный прав

В субботу, 11 февраля, в Тольятти участником ДТП стал водитель автомобиля Kia Rio, лишенный водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, авария произошла в 05:25 в районе дома № 56 по ул. Дзержинского. Автомобиль Infiniti G35S Sport на регулируемом перекрестке поворачивал налево по зеленому сигналу светофора, когда столкнулся с Kia, который двигался в прямом встречном направлении, также на разрешающий сигнал светофора.

При оформлении материалов по ДТП, сотрудники полиции выявили, что управлявший корейской иномаркой мужчина был лишен водительских прав в июне 2020 г., однако, водительское удостоверение в установленном законом порядке не сдал.

Его пассажиру, женщине 1999 года рождения, медикам назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.