Пьяный мужчина без водительских прав устроил ДТП в Самарской области

Во вторник, 14 февраля, в Шигонском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП с пьяным водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 10:25 27-летний мужчина, не имеющий водительских прав, ехал на Chevrolet Lanos по дороге Шигоны — Ст. Тукшум. На 12 км он не выбрал безопасную скорость в условиях снегопада, потерял управление и съехал в кювет. Там машина опрокинулась.
В результате водителя и 43-летнего пассажира госпитализировали. Освидетельствование показало, что находившийся за рулем мужчина был пьян.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!