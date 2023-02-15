Пьяный мужчина без водительских прав устроил ДТП в Самарской области

Во вторник, 14 февраля, в Шигонском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП с пьяным водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:25 27-летний мужчина, не имеющий водительских прав, ехал на Chevrolet Lanos по дороге Шигоны — Ст. Тукшум. На 12 км он не выбрал безопасную скорость в условиях снегопада, потерял управление и съехал в кювет. Там машина опрокинулась.

В результате водителя и 43-летнего пассажира госпитализировали. Освидетельствование показало, что находившийся за рулем мужчина был пьян.