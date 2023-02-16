В Сызранском районе столкнулись два грузовика, движение транспорта по М-5 заблокировано

В четверг, 16 февраля, около 05:55 в районе 902 км автодороги М-5 "Урал" столкнулись два грузовика. Об этом сообщили в ГИБДД Самарской области.

"Движение всех транспортных средств приостановлено. Просим водителей проследовать на ближайшие автостоянки до восстановления движения на данном участке дороги. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия в настоящий момент устанавливают все подробности произошедшего", — отмечается в сообщении.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции организовывают реверсивное движение для беспрепятственного проезда других участников дорожного движения.