В Сызранском районе столкнулись два грузовика, движение транспорта по М-5 заблокировано

В четверг, 16 февраля, около 05:55 в районе 902 км автодороги М-5 "Урал" столкнулись два грузовика. Об этом сообщили в ГИБДД Самарской области.
"Движение всех транспортных средств приостановлено. Просим водителей проследовать на ближайшие автостоянки до восстановления движения на данном участке дороги. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия в настоящий момент устанавливают все подробности произошедшего", — отмечается в сообщении.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции организовывают реверсивное движение для беспрепятственного проезда других участников дорожного движения.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!