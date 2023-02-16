Подросток на "Оке" попал в ДТП под Тольятти

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В четверг, 16 февраля, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с несовершеннолетним водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области