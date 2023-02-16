В Отрадном госпитализирована девочка, попавшая под колеса иномарки

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В среду, 15 февраля, в 13:50 в Отрадном 34-летняя водитель Kia Rio в районе дома № 20 по ул. Отрадной сбила 10-летнюю девочку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области