В Тольятти столкнулись три автобуса

В четверг, 16 февраля, в Тольятти произошло ДТП с тремя автобусами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 6:50 водитель автобуса на Южном шоссе не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди микроавтобусом Citroen. От удара его отбросило на стоявший впереди микроавтобус ГАЗ.

В аварии пострадали три пассажира Citroen. Их всех госпитализировали.