Под Тольятти в ДТП погибли два человека, четверо пострадали

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В четверг, 16 февраля, на 41 км автодороги "Тольятти - Димитровград" произошло ДТП, в котором на месте погибли два человека и четверо госпитализированы, сообщает ГИБДД по Самарской области.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области