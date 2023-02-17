Под Сызранью из-за столкновения трех фур произошло ДТП из шести автомобилей, один человек погиб

В пятницу, 17 февраля, в 00:15 в Сызранском районе на 898 км трассы М-5 "Урал" водитель MAN с пензенскими номерами, который буксировал на жесткой сцепке грузовой MAN, выехал на "встречку" и столкнулся там с MAN на номерах 40 региона, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
57-летний водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, погиб на месте ДТП до приезда "скорой". Его 56-летний пассажир, ехавший на переднем пассажирском сиденье и пристегнутый ремнем безопасности, с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.
Через 5 минут, в 00:20 из-за ДТП с фурами на том же месте столкнулись шесть автомобилей: JAC, Volkswagen Passat, MAN, Das и две "Газели". Ночью движение на трассе было закрыто.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, установили и опросили участников и очевидцев, обеспечили сохранность места происшествия, организовали реверсивное движение.
В настоящее время затора на дороге нет, проезд свободный.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!