Под Сызранью из-за столкновения трех фур произошло ДТП из шести автомобилей, один человек погиб

В пятницу, 17 февраля, в 00:15 в Сызранском районе на 898 км трассы М-5 "Урал" водитель MAN с пензенскими номерами, который буксировал на жесткой сцепке грузовой MAN, выехал на "встречку" и столкнулся там с MAN на номерах 40 региона, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

57-летний водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, погиб на месте ДТП до приезда "скорой". Его 56-летний пассажир, ехавший на переднем пассажирском сиденье и пристегнутый ремнем безопасности, с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.

Через 5 минут, в 00:20 из-за ДТП с фурами на том же месте столкнулись шесть автомобилей: JAC, Volkswagen Passat, MAN, Das и две "Газели". Ночью движение на трассе было закрыто.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, установили и опросили участников и очевидцев, обеспечили сохранность места происшествия, организовали реверсивное движение.

В настоящее время затора на дороге нет, проезд свободный.