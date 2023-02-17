Под Сызранью еще из-за одного ДТП ограничили движение на трассе М-5

В пятницу, 17 февраля, еще одно ДТП произошло на трассе М-5 в Сызранском районе самарской области.

Как сообщает "Поволжуправтодор" в 8:00 из-за этой аварии перекрыли проезд на 876 км трассы. Сейчас на участке организовано реверсивное движение.

По предварительным данным регионального ГУ МВД. Пострадал один человек.