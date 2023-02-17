Под Сызранью еще из-за одного ДТП ограничили движение на трассе М-5

В пятницу, 17 февраля, еще одно ДТП произошло на трассе М-5 в Сызранском районе самарской области.
Как сообщает "Поволжуправтодор" в 8:00 из-за этой аварии перекрыли проезд на 876 км трассы. Сейчас на участке организовано реверсивное движение.
По предварительным данным регионального ГУ МВД. Пострадал один человек.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!