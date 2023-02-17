Два человека пострадали при столкновении "Газели" с Scania под Сызранью

В четверг, 16 февраля, в Сызранском районе Самарской области произошло еще одно ДТП во время снегопада. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:20 39-летний водитель ГАЗ-2752 на 870 км трассы М-5 выехал на встречную полосу и столкнулся со Scania под управлением 49-летнего мужчины.

В результате с травмами госпитализировали двоих человек: водитель и 33-летнюю пассажирку ГАЗа.