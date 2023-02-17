Fiat и фура продолжили череду аварий на трассе М-5 около Сызрани

Утром 17 февраля в Сызранском районе произошло очередной ДТП из-за снегопада. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Авария произошла на трассе М-5, около поворота на с. Заборовка. Там столкнулись фура и микроавтобус Fiat.
Водитель микроавтобуса получил многочисленные травмы и оказался зажат в кабине. В 8:37 ему на помощь выехали спасатели. В 9:22 мужчину вытащили из разбитой машины и передали медикам для госпитализации.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!