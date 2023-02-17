Fiat и фура продолжили череду аварий на трассе М-5 около Сызрани

Утром 17 февраля в Сызранском районе произошло очередной ДТП из-за снегопада. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Авария произошла на трассе М-5, около поворота на с. Заборовка. Там столкнулись фура и микроавтобус Fiat.

Водитель микроавтобуса получил многочисленные травмы и оказался зажат в кабине. В 8:37 ему на помощь выехали спасатели. В 9:22 мужчину вытащили из разбитой машины и передали медикам для госпитализации.