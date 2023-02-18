Стали известны подробности ДТП с фургоном и двумя фурами в Сызранском районе

В пятницу, 17 февраля, в Сызранском районе произошло ДТП, из-за которого пришлось ограничить движение по трассе М-5.

По информации ГУ МВД по Самарской области, в 08:15 47-летний водитель FIAT Ducato на 875 км автодороги М-5 "Урал", во избежание столкновения с Skoda Fabia, наехавшей на дорожное ограждение, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Scania, а тот ударил фуру Volvo.

Водитель FIAT получил многочисленные травмы и оказался зажат в кабине. В 08:37 ему на помощь выехали спасатели. В 09:22 мужчину вытащили из разбитой машины и передали медикам для госпитализации.