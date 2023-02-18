Стали известны подробности ДТП с фургоном и двумя фурами в Сызранском районе

В пятницу, 17 февраля, в Сызранском районе произошло ДТП, из-за которого пришлось ограничить движение по трассе М-5.
По информации ГУ МВД по Самарской области, в 08:15 47-летний водитель FIAT Ducato на 875 км автодороги М-5 "Урал", во избежание столкновения с Skoda Fabia, наехавшей на дорожное ограждение, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Scania, а тот ударил фуру Volvo.
Водитель FIAT получил многочисленные травмы и оказался зажат в кабине. В 08:37 ему на помощь выехали спасатели. В 09:22 мужчину вытащили из разбитой машины и передали медикам для госпитализации.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!