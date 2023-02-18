В Камышлинском районе Lada врезалась в стоящий большегруз

В пятницу, 17 февраля, в Камышлинском районе автомобиль Lada столкнулся со стоящим на дороге большегрузом Volvo, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что ДТП произошло примерно в 09:10 на 1173,940 км автодороги М-5 "Урал". Зарегистрированная в Московской области фура стояла на проезжей части из-за проводимого ремонта, когда на нее наехала легковушка из Оренбургской области.
В результате происшедшего получили травмы пассажиры Lada: мужчина 1979 года рождения и женщина 1994 года рождения. Они доставлены в лечебное учреждение.
По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!