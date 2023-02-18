В Камышлинском районе Lada врезалась в стоящий большегруз

В пятницу, 17 февраля, в Камышлинском районе автомобиль Lada столкнулся со стоящим на дороге большегрузом Volvo, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что ДТП произошло примерно в 09:10 на 1173,940 км автодороги М-5 "Урал". Зарегистрированная в Московской области фура стояла на проезжей части из-за проводимого ремонта, когда на нее наехала легковушка из Оренбургской области.

В результате происшедшего получили травмы пассажиры Lada: мужчина 1979 года рождения и женщина 1994 года рождения. Они доставлены в лечебное учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.